Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 11.06.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 10:20

ile Tatlı Sert canlı yayınında gelişmesi! ? 11 Haziran

Atv ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert canlı yayınında gelişmesi! 11 yaşındaki Ali Atabey'in ölümündeki şüphe ne? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Ecrin bebeğin katili kim? Türkiye'nin yakından takip ettiği canlı yayınında bugün, son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hepsi ve daha fazlası 11 Haziran Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında bugün, 11 yaşındaki Ali Atabey'in ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar paylaşılacak. Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünden kaybolan Ecrin bebeğe ne oldu? Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Ecrin'in otopsi sonucu çıktı mı? gelişmeleri için, 11 Haziran canlı yayını izleyebilirsiniz!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi! Ecrin bebeğin katili bulundu mu? 11 Haziran Müge Anlı canlı yayın izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri