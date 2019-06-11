ATV CANLI YAYIN
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, 11 yaşındaki Ali Atabey'in ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar paylaşılacak. Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünden kaybolan Ecrin bebeğe ne oldu? Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Ecrin'in otopsi sonucu çıktı mı? Müge Anlı son dakika gelişmeleri için, 11 Haziran Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!
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