Bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında Kimse Bilmez dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kimse Bilmez dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla şimdiden izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Kimse Bilmez oyuncuları kimler? Kimse Bilmez dizisinin konusu ne? İşte diziye dair tüm detaylar...

KİMSE BİLMEZ OYUNCULARI KİMLER?

Kimse Bilmez dizisinin oyuncu kadrosunda Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor.