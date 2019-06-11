Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu! İşte Şenol Güneş'in planı

2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ne fırtına gibi başlayan Milli Takım, Fransa'yı da dize getirerek 3 maçta 9 puan topladı. Bugün İzlanda ile deplasmanda gruptaki en kritik maçlarından birine çıkacak olan Ay Yıldızlı ekibimizde teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya çıkmayı planladığı kadro da belli oldu. İşte Türkiye'nin İzlanda maçı 11'leri...

11.06.2019 09:40 - Son Güncelleme: 11.06.2019 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





