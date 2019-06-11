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Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu! İşte Şenol Güneş'in planı

2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ne fırtına gibi başlayan Milli Takım, Fransa'yı da dize getirerek 3 maçta 9 puan topladı. Bugün İzlanda ile deplasmanda gruptaki en kritik maçlarından birine çıkacak olan Ay Yıldızlı ekibimizde teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya çıkmayı planladığı kadro da belli oldu. İşte Türkiye'nin İzlanda maçı 11'leri...

11.06.2019 09:40 - Son Güncelleme: 11.06.2019 09:41
Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu! İşte Şenol Güneş'in planı

Son Dünya Şampiyonu Fransa'ya geçtiğimiz cumartesi günü büyük hezimet yaşatan ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda için de geri sayıma geçti.

Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu! İşte Şenol Güneş'in planı

Bu ülkeye önceki gün adım attığı andan itibaren çirkin bir muamele ile karşı karşıya kalan milliler için bu 90 dakika bir maçtan ötesi olacak.

Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu! İşte Şenol Güneş'in planı

İzlanda deplasmanında daha önce çıktığı 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Türkiye, hem ilk galibiyeti almanın planlarını yapacak hem de İzlanda'ya sahada dersini verecek.

Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu! İşte Şenol Güneş'in planı

H Grubu'nda liderlik koltuğunu korumanın hesaplarını yapan A Milli Takım'ın İzlanda sınavı saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Maçı Polonya Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i...

Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu! İşte Şenol Güneş'in planı

MERT

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