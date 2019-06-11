İzlanda - Türkiye maçı ne zaman? Şenol Güneş yönetiminde 56. karşılaşmasına çıkacak olan Türkiye Milli Takımı, 2019'daki altıncı maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda'nın konuğu olacak Ay-Yıldızlılar, bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak dörtte dört yapmanın planlarını yapıyor. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? EURO 2020 İzlanda - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...
İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Türkiye, bugün İzlanda ile yapacağı karşılaşma ile 572. sınavına çıkacak. İzlanda - Türkiye maçı 11 Haziran Salı günü Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalıncan canlı olarak yayınlanacak.
Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
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