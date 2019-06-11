Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri! Ecrin Kurnaz'ın katili kim? 11 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm full izle 11.06.2019 17:35

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri! 11 yaşındaki zihinsel engelli Ali Atabey'in güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye üzen olayın detayları tüm gerçekliğiyle Müge Anlı İle Tatlı Sert'te... 9 gün önce kayıplara karışan Derya Tural'dan canlı yayında şok sözler! Sevda Çıtak, hiç görmediği kardeşi Melek'e, Müge Anlı canlı yayınında kavuştu! Ecrin bebeğin katili bulundu mu? Son dakika Ecrin Kurnaz haberi ve daha fazlası, 11 Haziran Müge Anlı son bölümde!