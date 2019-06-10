Pazartesi akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Tozkoparan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümde yaşanacak olayları merak etmeye başladı. Peki, Tozkoparan 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanı...

TOZKOPARAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçine düştükleri çukurdan kurtulmayı başarmış olan Mavi Ay'ı yaz tatilini geçirmek için katılacakları kampın heyecanı sarmıştır. Bir yandan doğayla bütünleşerek eğlenceli vakitler geçirmeyi düşünseler de diğer yandan Karayel'in kampta yapılacak olan zorlu parkur yarışlarındaki iddiası Mavi Ay'ı zor günlerin beklediğinin de habercisi olacaktır.

Üzerine atılan iftira sonucunda okuldan uzaklaştırılan Cihan'ı sıkıntılı günler bekliyordur. Bunu fark eden Yasemin, ailesine yardımcı olması için babaannesi Kerime'yi evlerine çağırır. Kerime'nin bu ziyareti Sedef'le aralarında oluşacak gelin-kaynana çekişmesini de beraberinde getirecektir. Acaba Kerime hem ekonomik sıkıntılar yaşayan Cihan'a, hem de geçmiş sınavının stresini hala üzerinden atamamış olan Yasemin'e yardımcı olabilecek midir?

Salih Hoca, üzerine atılan suçlardan aklanmayı başarmıştır. Mete'nin son günlerde gördüğü kabusları onunla paylaşması ile Mete için bir tehdidin varlığını fark edecek, Mete'yi kampta tehlikelere karşı korumak isteyecektir. Üstelik Mete'ye yakın olan tek kişi sadece Salih Hoca değildir.

Kampın sahibi olan Celal'in Mete'ye gereğinden fazla ilgi gösteriyor oluşu ve gizemli davranışları, onun tehlikeli birisi olduğunu düşünen Salih Hoca'nın dikkatini çekecek olsa da acaba Celal'in gerçek niyetini çözebilecek midir? Mete kendisine yaklaşan tehlikelerden korunabilecek midir?