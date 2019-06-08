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  • 08.06.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 17:42

ne zaman? Diriliş Osman'da kimler olacak? yapımcısından bomba açıklama

'dan ayrıldı mı? ne zaman? Diriliş Osman'da kimler olacak? 1 ekranlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul, dün yayınlanan 150. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizi oyuncularından veda mesajları geldi. Diriliş Ertuğrul dizisi, görkemli bir finalle ekranlara veda etti. Dizinin devamı niteliğinde da yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde 'in başrolünde olarak başlaması beklenen Diriliş Ertuğrul dizisi 5 sezonluk ekran macerasını tamamladı. Seyirciye veda eden dizinin başrol oyuncuları son bölümle birlikte mesajlar yayınladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin bitimiyle devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin hazırlıklarına başlanacak. Diriliş Osman dizisinin yeni sezonla birlikte yayın hayatına başlaması bekleniyor.

TRT 1 ekranlarında 150. bölümü ile ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, sezon finali yaptı. Ertuğrul Gazi'nin yaşamını içeren bölümler sona ererken, dizinin gelecek sezon itibariyle ise Diriliş Osman ismiyle ekranlarda olacağı öğrenilmişti. Yeni sezonda Burak Özçivit ile anlaşan dizinin yapımcıları ise, merak edilenler hakkında ilk kez konuştu. Geçtiğimiz sezon başında dizinin Diriliş Osman adı altında devam edeceği konusunda ortaya çıkan spekülasyonlar, Yapımcı Mehmet Bozdağ tarafından açığa kavuşturulmuştu. Peki Diriliş Ertuğrul'dan Engin Altan Düzyatan ayrıldı mı? Diriliş Osman ne zaman? Diriliş Osman'da kimler olacak?

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