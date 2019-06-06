Diriliş dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan'ı böyle tanıyorsunuz ama...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, bu sezon diziye veda etti. Diriliş Ertuğrul ise Engin Altan Düzyatan'ın şöhretine şöhret kattı. Hal böyle olunca hayatına dair tüm özel detaylar merak ediliyor, sosyal medyada paylaşılıyor. Onlardan biri de Engin Altan Düzyatan'ın gençlik yıllarına ait bu fotoğraf oldu. Siz Engin Altan Düzyatan'ı böyle tanıyorsunuz ama bir de bu hallerini görün.