Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın otomobilini görenler hayrete düştü! İşte ünlülerin arabaları

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı "Ertuğrul Bey" karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Engin Altan Düzyatan bu kez otomobiliyle herkesi şaşırttı. Neslişah Alkoçlar ile olan evliliği ile takdir toplayan Engin Altan Düzyatan son olarak kullandığı otomobille gündeme geldi. İşte Engin Altan Düzyatan'ın ve ünlülerin otomobilleri...

08.06.2019 09:13 - Son Güncelleme: 08.06.2019 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





