2019'da diziler ne zaman başlayacak? Sezon finali yapan dizilerin başlama tarihi belli oldu. 2019'da dizilerin ne zaman başlayacağı şimdiden merak ediliyor. Kardeş Çocukları, Savaşçı, Elimi Bırakma, Kalk Gidelim, Bir Aile Hikayesi, Hercai, Bir Zamanlar Çukurova, Kuzgun, Payitaht Abdülhamid, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Çukur, Vuslat ve Zalim İstanbul dizileri sezon finali yaptı.