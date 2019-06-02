Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'ın eşi ilk kez paylaştı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın kızı Alara...

Diriliş Ertuğrul dizisi geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekranlara geldi. Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın Diriliş Ertuğrul'dan ayrılması hayranlarını bir hayli üzmüştü. Engin Altan Düzyatan'ın eşi, özel hayatını ve özellikle de çocuklarını merak eden hayranlarının yüzünü güldürdü. Alkoçlar, uzun zamandır merak edilen kızları Alara'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı. İşte Engin Altan Düzyatan'ın kızı Alara...

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