Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'ın eşi ilk kez paylaştı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın kızı Alara...
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın eşinden, kızları Alara'nın ilk fotoğrafı geldi. Geçtiğimiz gün final yapan dizinin ardından Engin Altan Düzyatan'ın veda mesajı hayranlarını bir hayli üzmüştü. Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, nazar değer korkusuyla çocuklarını objektiflerden uzak tutuyordu. Ancak Düzyatan'ın eşi, bayram öncesi bu kuralı bozdu. Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar Instagram'daki takipçilerinin ısrarına dayanamayıp minik Alara ile ilk kez bir fotoğrafını paylaştı.
02.06.2019 13:20
- Son Güncelleme: 02.06.2019 14:13
Diriliş Ertuğrul dizisi geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekranlara geldi. Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın Diriliş Ertuğrul'dan ayrılması hayranlarını bir hayli üzmüştü. Engin Altan Düzyatan'ın eşi, özel hayatını ve özellikle de çocuklarını merak eden hayranlarının yüzünü güldürdü. Alkoçlar, uzun zamandır merak edilen kızları Alara'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı. İşte Engin Altan Düzyatan'ın kızı Alara...
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