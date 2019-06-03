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Diriliş Ertuğrul'da büyük kavga! Diriliş dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp...

Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği başarılı oyunculukla hayranlarının gönlünde taht kuran Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisine veda etti. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit ile arasının açık olduğu iddia edilen Düzyatan, bir mekanın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğini belirtmesi gündeme bomba gibi düştü. Vatandaşlar Engin Altan Düzyatan, oyunculuğu tamamen bırakıyor mu? Engin Altan Düzyatan'ın yeni mesleği ne olacak? Gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Engin Altan Düzyatan ile ilgili merak edilen sorunun cevabı...

03.06.2019 13:00 - Son Güncelleme: 03.06.2019 13:01
Diriliş Ertuğrul'da büyük kavga! Diriliş dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, bu sezon diziye veda ett.. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit ile arasının açık olduğu iddia edilen Düzyatan, bir mekanın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğini belirtmesi gündeme bomba gibi düştü. Vatandaşlar Engin Altan Düzyatan, oyunculuğu tamamen bırakıyor mu? Engin Altan Düzyatan'ın yeni mesleği ne olacak? Gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Engin Altan Düzyatan ile ilgili merak edilen sorunun cevabı...

Diriliş Ertuğrul'da büyük kavga! Diriliş dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp...

Yakışıklı oyuncu "Yapımcı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bakalım kısmet çalışıyoruz ama şu an çok şekillenmiş bir şey yok" cevabını verdi.

Diriliş Ertuğrul'da büyük kavga! Diriliş dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp...

Driliş Ertuğrul dizisindeki başarılı performansı ile adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan, arkadaşlarıyla vakit geçirdiği mekanın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Diriliş Ertuğrul'da büyük kavga! Diriliş dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN HAKKINDA BİLİNMEYEN GERÇEKLER!

Büyük dedeleri Yugoslavya/Arnavut göçmeni.

Diriliş Ertuğrul'da büyük kavga! Diriliş dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıp...

EN BÜYÜK HAYALİ...

Hatta öyle kafasına takıyor ki pilot olmayı abisi onu pilot bir arkadaşıyla tanıştırıyor caydırmak için. Bu düşüncelerinden kurtulmak için de ortaokul ve lisede tiyatroya gitmeye karar veriyor. "Rahat olurum, aktivitelere gitmem, derslerden kaçarım." diye düşünüyor. Derken öyle olmadığını fark ediyor ve babasının da yardımıyla rolü kapıyor, oyun bittikten sonra insanların onu alkışlaması adeta onu büyülüyor.

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