TRT 1 ekranlarında 150. bölümü ile ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, sezon finali yaptı. Ertuğrul Gazi'nin yaşamını içeren bölümler sona ererken, dizinin gelecek sezon itibariyle ise Diriliş Osman ismiyle ekranlarda olacağı öğrenilmişti.
TRT 1 ekranlarında 150. bölümü ile ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, sezon finali yaptı. Ertuğrul Gazi'nin yaşamını içeren bölümler sona ererken, dizinin gelecek sezon itibariyle ise Diriliş Osman ismiyle ekranlarda olacağı öğrenilmişti.
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