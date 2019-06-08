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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 15:56

yapımcısından bomba açıklama

1 ekranlarının efsane dizisi , dün yayınlanan 150. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizi oyuncularından veda mesajları geldi. Diriliş Ertuğrul dizisi, görkemli bir finalle ekranlara veda etti.

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