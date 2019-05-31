Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 31.05.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 10:20

canlı yayınında son dakika gelişmesi: Yeni şüpheli isim... 31 Mayıs

canlı yayınında son dakika gelişmesi! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan, 22 gün sonra ayakkabıları ve kıyafeti bulunan Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Ecrin bebeğin ailesi kimden şüpheleniyor? bilgileri içim 31 Mayıs Müge Anlı canlı yayını izleyin!

ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert'te bugün, le ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin merala beklediği otopsi sonucu çıktı mı? Ecrin bebek bulundu mu? Arama çalışmalarının yapıldığı bölgede bulunan kemik parçaları Ecrin bebeğe mi ait? Özkan Kurnaz hakkında ortaya atılan iddialar gerçek mi? Ecrin bebeği üvey amca Özkan Kurnaz mı öldürdü? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız, gelişmeleri için Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi: Yeni şüpheli isim... 31 Mayıs Müge Anlı canlı izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri