ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin merala beklediği otopsi sonucu çıktı mı? Ecrin bebek bulundu mu? Arama çalışmalarının yapıldığı bölgede bulunan kemik parçaları Ecrin bebeğe mi ait? Özkan Kurnaz hakkında ortaya atılan iddialar gerçek mi? Ecrin bebeği üvey amca Özkan Kurnaz mı öldürdü? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız, son dakika Ecrin bebek gelişmeleri için Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!