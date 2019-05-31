Bugüne kadar hazırlayıp sunduğu programlarıyla sayısız başarıya imza atan Müge Anlı, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de yaptığı işin "bir televizyon programından çok daha fazlası" olduğunu kanıtlıyor. Geleneksel olarak her yıl ramazan ayında Kızılay Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık'ı stüdyosunda ağırlayan Anlı, ihtiyaç sahipleri için tüm imkanları seferber ediyor.