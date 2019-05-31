Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 31.05.2019 10:50
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 10:50

’ya KIZILAY’dan Platin Madalya!

, her zaman olduğu gibi iyiliğin zirvesinde. Geçtiğimiz Ramazan Ayında Kızılay ile el ele vererek Arakanlı müslümanlar için yardım kampanyası düzenleyen Müge Anlı, büyük bir başarıya imza atmış ve kısa sürede 3 milyon 511 bin lira toplamıştı. Usta televizyoncu, bu başarısından dolayı Kızılay tarafından en yüksek ödül olan "Platin Madalya"ya layık görüldü.

Bugüne kadar hazırlayıp sunduğu programlarıyla sayısız başarıya imza atan Müge Anlı, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de yaptığı işin "bir televizyon programından çok daha fazlası" olduğunu kanıtlıyor. Geleneksel olarak her yıl ramazan ayında Kızılay Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık'ı stüdyosunda ağırlayan Anlı, ihtiyaç sahipleri için tüm imkanları seferber ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı’ya KIZILAY’dan Platin Madalya!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri