ATV CANLI YAYIN

Her perşembe saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova sezon finali bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin sezon finali bölümü için nefesler tutuldu. Yeni bölümde Müjgan ve Yılmaz evleniyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nihayet düğün günü gelmiştir! Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder.

KONAKTA İŞLER ÇIĞIRINDAN ÇIKIYOR

Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir.

GAFFUR'UN ZULASI ORTAYA ÇIKIYOR

Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir.

HÜNKAR VE FEKELİ DÜĞÜNE KATILIYOR

Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul'dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır.

Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha'yı tamamen çıkarmaya çalışır.