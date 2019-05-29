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  • 30.05.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 17:58

final bölüm izle: Diriliş Ertuğrul 150.bölüm son bölüm 1'de izle- O isim veda mesajı yayınladı

final izle: Diriliş Ertuğrul final bölümü yine heyecan dolu oldu. 1'de her çarşamba ekranlara gelen dönem dizisi Diriliş Ertuğrul 150.bölümüyle izleyenlere veda etti. 70'ten fazla ülkede yayınlanan ve dünyanın en çok takip ettiği diziler arasında yer alan Diriliş Ertuğrul'da final yapıldı. Peki Diriliş Ertuğrul'un bitimiyle birlikte devam dizisi olacak ve başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı dizisi ne zaman başlayacak? Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği senaristliğini ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yaptığı konuşuldu. Dizi da Diriliş Osman ismiyle ekrana gelecek. Yeni sezonda ise başrol Osman Bey olacak. Tabi bu hikayenin değişeceği ve dizide zaman kaymasının olacağını gösteriyor. Diriliş Ertuğrul 150.bölüm final son bölümünü TRT 1'den izleyebilirsiniz.

Diriliş Ertuğrul final izle: Diriliş Ertuğrul 150.bölüm final son bölüm TRT 1'de izle Ertuğrul Bey öldü mü, Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü? TRT 1 ekranlarında 5 sezondur yer alan dönem dizisi Diriliş Ertuğrul 150.bölümüyle final yapacak. Her bölümü farklı bir aksiyona sahne alan oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, gibi isimlerin bulunduğu Diriliş Ertuğrul 150.bölümü fragmanı yayınlanmasıyla birlikte izleyicisine veda ettiğini resmen duyurdu. Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in oğulları Gündüz ve Savcı'nın ''Osman'' konseptinde de yer alması bekleniyor. Öte yandan tarihte yer alan bilgiler nedeniyle Turgut Alp'in (Cengiz Coşkun) devam edeceği de konuşuluyor. Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu Diriliş Osman olarak devam edecek

Yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı henüz belli değil ancak bir önceki sezonlara baktığımızda Diriliş Osman'ın 2019 Eylül ya da Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

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