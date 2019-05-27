ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayında son dakika Ecrin gelişmesi! 22 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz bulundu mu? Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz, 27 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler anlatacak? Hepsi ve daha fazlası, 27 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında!