Çukur sezon finali bölümüyle bugün ekranlara gelecek. Show TV'de yayınlanan Çukur'un sezon finali fragmanında ortalık karışıyor. Hapishaneden çıkan Akın Koçovalı'nın icraatları durmak bilmezken, herkesin kaderini belirleyecek siyah zarf ile aile adeta paramparça olacak. Aksiyonun yoğun olacağı sezon finali bölümünde neler yaşanacak? Çukur'un sezon finali bölümünde kimler gidecek, kimler kalacak? İşte Çukur 67. bölüm 2. fragmanı....

Çukur 67. bölüm 2. fragmanı;

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANACAK?

Çukur'un sezon finali bölümünde olaylar şöyle gelişecek:

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı'nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın'ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak. Azer ve Timsah'la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel'e karşı bir adım önde olacak.

Çukur'un, İstanbul'un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler 'Çukur'u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur'da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.

ÇUKUR BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak. Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak.

Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.