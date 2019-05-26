Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Söz heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımlarını izleyen izleyiciler şimdi merakla "Söz dizisi final mi yapıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

SÖZ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Söz dizisi final bölümüyle 27 Mayıs Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin final bölümünde yaşanacak olaylar izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

SÖZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Büyük bir çatışma hazırlığında olan terör unsurları kahraman askerlerimizle burun burunadır. Bu çatışmanın en az kayıpla atlatılabilmesi için time iki önemli görev verilir.

Yavuz ve Tim, çatışmayı organize eden terör unsurlarının liderlerini ve çatışmayı yürüttükleri karargahı yok etmek için harekete geçerken timin diğer yarısı, terör unsurlarının mühimmat depolarını vurmak için sıcak temasa başlar.

TİM ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDE

Çatışmaların büyük bir zaferle sona ermesi her şeyin bittiğini anlamına gelmeyecektir. Esas düşman yani 'Bir Dost' yaşadığı sürece ülkemiz böyle tehlikelerle burun buruna olacaktır. Yavuz ve tim son bir görev için harekete geçer. Hayatları pahasına da olsa Dost'u yok edeceklerdir. Fakat onları bekleyen çok daha büyük bir sorun vardır. ''O'' geri dönmüştür. TİM artık, sözün bittiği yerdedir.