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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 11:16

34. yeni bölüm fragmanı: Test sonuçların çıktı Züleyha!

34. yeni bölümde herkesin hayatını altüst eden gerçekler ortaya çıkmaya başlayacak. Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da, kendi çocuğu olamadığını bilen Demir ve annesi Hünkar, büyük bir şok yaşayacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova 34. yeni bölümden ipuçları!

Bir Zamanlar Çukurova 34. yeni bölümde herkesin hayatı altüst oluyor! Atv ekranlarında yayınlanan, Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da, Züleyha'nın hamile olduğunu öğrenen Demir ve Hünkar ne yapacak? Çocuğu olmayan Demir, Züleyha'nın bebeğinin kendisinden olduğuna inanacak mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 34. yeni bölümden ipuçları!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

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