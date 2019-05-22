Bir Zamanlar Çukurova 34. yeni bölümde herkesin hayatı altüst oluyor! Atv ekranlarında yayınlanan, Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da, Züleyha'nın hamile olduğunu öğrenen Demir ve Hünkar ne yapacak? Çocuğu olmayan Demir, Züleyha'nın bebeğinin kendisinden olduğuna inanacak mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 34. yeni bölümden ipuçları!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA