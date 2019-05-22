Bir Zamanlar Çukurova 34. yeni bölümde herkesin hayatı altüst oluyor! Atv ekranlarında yayınlanan, Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da, Züleyha'nın hamile olduğunu öğrenen Demir ve Hünkar ne yapacak? Çocuğu olmayan Demir, Züleyha'nın bebeğinin kendisinden olduğuna inanacak mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 34. yeni bölümden ipuçları!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.