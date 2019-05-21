Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Leke akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler merakla Leke 6. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Leke'nin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

LEKE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arda'nın açılış davetinde büyük karşılaşma gerçekleşir. Arda, Yasemin'e Cem'in yanında tekne gecesinden tanıştıklarını söyler. Bu sırada şirkete mali şube baskın yapar.

​ARDA HER ŞEYİ CEM'E ANLATACAK MI?

Arda karakolda ifade verir. Cem kardeşine destek olur. Arda annesi Belkıs'ın gerçek yüzünü öğrenecek mi?

YASEMİN, CEM'E TEKNE BASKINI GECESİNİ ANLATABİLECEK Mİ?

Yaşananlar Yasemin'i üzer ve Cem'e her şeyi anlatmaya karar verir. Cem ve Yasemin romantik bir akşam yemeği yerler. Yasemin, Cem'e tekne baskını gecesini anlatabilecek mi?

MEHMET'İN YENİ PLANI

Hastanede olan Oktay, yerine vekil genel müdür olarak Cem'i atar. Mehmet çılgına döner. Yenik düşen Mehmet bu kez büyük oynamaya karar verir. Mehmet'in yeni planı ne olacak?

SERPİL, BİRKAN'IN İSTEĞİNİ KABUL EDECEK Mİ?

Serpil'in ofisine böcek yerleştiren Birkan, ablasının Meto'yla yaptığı konuşmayı duyar. Birkan öğrendiklerini kullanarak Serpil'den Yasemin'in evine girebilmek için akıl almaz bir istekte bulunur. Arda, Yasemin'in evinde beklenmeyen bir şekilde ziyaret eder. Bu ziyarette yaşanacaklarla artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.