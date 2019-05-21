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  • 21.05.2019 18:20
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 18:20

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman sezon finali yapıyor? tarihi belli oldu mu?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Mayıs ayının ortalarına gelmemizle birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte diziye dair detaylar...

EDHO ne zaman sezon finali yapacak?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon final tarihini merakla araştırıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ne zaman final yapıyor? İşte diziye dair detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin mayıs sonunda ya da haziran başında sezon finali yapması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir. Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar.

Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir.

Diğer yandan içlerindeki hainin kim olduğunu bulma görevini üstlenen Alparslan'ın, silahların hangi depodan çıktığını öğrenmesi şart olmuştur. Silahları satın alanlara ulaşmayı başaran İlyas ve yol arkadaşlarının başlarına buyruk hareket ederek girdikleri çatışmanın sonuçları ise ağır olacaktır.

Zeki, yolunda giden planlarına katkıda bulunan, Çakırbeylilerin yeni hasmını da yanında tutarak gücüne güç katar. Bir belaya bulaşmak istemeyen Hızır, bu yeni ortaklığın başlarına ne gibi belalar açabileceğini fark ettiğinde ise iş işten geçmiş olacaktır.

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