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  • 21.05.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 10:11

canlı yayınında Ecrin bebeğin annesiyle ilgili şok gerçek! 21 Mayıs Müge Anlı canlı izle

ile Tatlı Sert canlı yayınında, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 gün önce kaybolan 1.5 yaşındaki le ilgili şok gelişmeler yaşanacak! Hafta içi her gün ekranlarında yayınlanan 'te bugün, Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan ve üvey babası Deniz hakkında şok gerçekler ortaya çıkıyor! Hepsi ve daha fazlası 21 Mayıs ında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında şok gerçekler! 15 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken bir anda ortadan kaybolan ve haber alınamayan Ecrin bebeğin başına ne geldi? Sevcan ve Deniz Kurnaz, Ecrin Kurnaz'ın başına gelenleri biliyor mu? satıldı mı yoksa öldürüldü mü? programında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 21 Mayıs ı izleyebilirsiniz!

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