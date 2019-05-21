ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında şok gerçekler! 15 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken bir anda ortadan kaybolan ve haber alınamayan Ecrin bebeğin başına ne geldi? Sevcan ve Deniz Kurnaz, Ecrin Kurnaz'ın başına gelenleri biliyor mu? Ecrin bebek satıldı mı yoksa öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 21 Mayıs Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!