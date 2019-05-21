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Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme! Canlı yayında ortalık karıştı! Ecrin bebek, evin yakınındaki foseptik çukurunda...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! İki haftadır tek bir ize rastlanamayan Ecrin Kurnaz'a ne oldu? 21 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında, Ecrin bebeğin üvey babası Deniz Kurnaz'ın amcası kan donduran gerçeği paylaştı. Ortaya çıkan görüntüler ve üvey baba Deniz Kurnaz'ın sözleri, başarılı sunucu Müge Anlı'yı çileden çıkardı. İşte 21 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri!

21.05.2019 13:50 - Son Güncelleme: 21.05.2019 13:50
Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Ecrin bebek, evin yakınındaki foseptik çukurunda...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan ve 2 haftadır haber alınamayan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evinin önünde kaybolmuştu. Ecrin bebekle ilgili 21 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan gerçekler ve Deniz Kurnaz'ın açıklamaları, Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA ECRİN BEBEKLE İLGİLİ ŞOK GELİŞME! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Ecrin bebek, evin yakınındaki foseptik çukurunda...

1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'dan iki haftadır haber alınamıyor. Peki Ecrin bebeğe ne oldu? Müge Anlı ve ekibi, canlı yayında Ecrin bebeğin bulunması için büyük bir titizlikle araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Ecrin bebek, evin yakınındaki foseptik çukurunda...

RAHATÇA ALIŞVERİŞ YAPTILAR!

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan ve üvey babası Deniz'in görüntüleri ortaya çıktı. Ecrin bebeğin kaybolduğunu bilmelerine rağmen sakin sakin alışveriş yapan ikili, akıllarda şüphe uyandırdı.

Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Ecrin bebek, evin yakınındaki foseptik çukurunda...

Marketin güvenlik kamerası stüdyoda yayınlandı. Sevcan ve Deniz'in rahat tavıları herkesi çileden çıkardı. Kendisini savunmaya çalışan Deniz'in Müge Anlı'ya, "Sizin Allah'ınız yok mu?" şeklindeki karşılığı sunucuyu kızdırdı.

Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Ecrin bebek, evin yakınındaki foseptik çukurunda...

Bu gelişmenin ardından Deniz Kurnaz'ın amcası Mustafa Kurnaz'dan 21 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında şok eden bilgi geldi!

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