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Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar! 60 yıl sonra oğlunu ilk kez gören annenin gözyaşları...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, 60 yıl sonra Balı Civelek'i oğlu Bedir'e kavuşturdu. Nurten Ceylan, geçtiğimiz gün Müge Anlı canlı yayınına çıkarak anne bir, baba ayrı olan Bedir isimli kardeşini bulmak için yardım istedi. 1 yaşındayken evlatlık verilen Bedir Bey, 60 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında geniş bir aileye sahip oldu. Mucize gibi olan bu kavuşma, Müge Anlı ve izleyicilerini gözyaşlarına boğdu...

21.05.2019 11:11 - Son Güncelleme: 21.05.2019 11:11
Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar! 60 yıl sonra oğlunu ilk kez gören annenin gözyaşları...

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı ve ekibi, 60 yıl sonra bir mucizenin gerçekleşmesini sağladı. Canlı yayında yaşanan büyük kavuşma, stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu...

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar! 60 yıl sonra oğlunu ilk kez gören annenin gözyaşları...

85 yaşındaki anne, 60 yıl sonra evlatlık verilen oğlunu Müge Anlı'da buldu!

Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar! 60 yıl sonra oğlunu ilk kez gören annenin gözyaşları...

Ankara'da 65 yıl önce İsmail Kural'la evlenen Balı Civelek'in Abdülkadir ve Bedir ismini verdiği iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Bir süre sonra eşi ile anlaşamayan Civelek, babasının evine gitti.

Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar! 60 yıl sonra oğlunu ilk kez gören annenin gözyaşları...

Çocukları ise İsmail Kural'da kaldı. Çocuklara bırakmakta zorlanan İsmail Kural, 1 yaşındaki oğlu Bedir'i evlatlık verdi.

Müge Anlı canlı yayınında film gibi hayatlar! 60 yıl sonra oğlunu ilk kez gören annenin gözyaşları...

Anne Balı Civelek, evlatlık verildiğini öğrenince oğlunu geri almak istedi. Ancak bir türlü oğlunu bulamadı.

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