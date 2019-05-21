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Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin annesiyle ilgili şok gerçek! 21 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle

21.05.2019 17:49

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 gün önce kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili şok gelişmeler yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan ve üvey babası Deniz hakkında çarpıcı gerçekler ortaya çıktı! Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı 21 Mayıs son bölümde!


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