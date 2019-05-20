ATV CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şok gelişme! 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili Kurnaz ailesi neler anlatacak? 14 gündür haber alınamayan Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz hakkında şüpheler artarken, üvey baba Deniz hakkında ortaya atılacak olan iddialar kafaları karıştıracak! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız, 20 Mayıs Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!
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