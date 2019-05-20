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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 10:15

canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili korkunç iddialar! 20 Mayıs

canlı yayınında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanacak! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Ecrin bebeğin üvey babası Deniz ile ilgili şok iddialar ortaya atılacak! Sevcan Kurnaz'ın ablası, Müge Anlı canlı yayınında neler anlatacak? Hepsi ve daha fazlası 20 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

ile Tatlı Sert canlı yayınında şok gelişme! 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili Kurnaz ailesi neler anlatacak? 14 gündür haber alınamayan Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz hakkında şüpheler artarken, üvey baba Deniz hakkında ortaya atılacak olan iddialar kafaları karıştıracak! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız, 20 Mayıs Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!

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