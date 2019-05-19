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Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili şok gelişme! Üvey amca Ecrin Kurnaz'a önce tacizde bulundu sonra da boğarak...

Müge Anlı canlı yayınında aranan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili şok gelişme yaşandı! Ecrin bebekten tam 13 gündür haber alınamıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebekle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Minik Ecrin'in üvey amcası hakkında ortaya atılan iddialar, Müge Anlı'nın ulaştığı korkunç gerçeklerle örtüşür nitelikteydi. Ecrin bebek üvey amcası Özkan Kurnaz tarafından öldürüldü mü? İşte Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri!

19.05.2019 17:16 - Son Güncelleme: 19.05.2019 17:16
Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili şok gelişme! Üvey amca Ecrin Kurnaz'a önce tacizde bulundu sonra da boğarak...

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili şok gelişme yaşandı! Müge Anlı, Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz hakkında kan donduran gerçeği ortaya çıkardı. Müge Anlı son bölümde ortaya çıkan bir başka gerçek ise, Müge Anlı'nın ulaştığı bilgileri tamamlar nitelikteydi. Peki, Ecrin bebeğe ne oldu? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan son dakika gelişmeleri!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE ECRİN BEBEKLE İLGİLİ YAŞANAN ŞOK GELİŞME! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili şok gelişme! Üvey amca Ecrin Kurnaz'a önce tacizde bulundu sonra da boğarak...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz'dan 13 gündür haber alınamıyor. Ecrin bebeği son gören kişi olan üvey amca Özkan Kurnaz hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şok etti!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE! - TIKLA

Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili şok gelişme! Üvey amca Ecrin Kurnaz'a önce tacizde bulundu sonra da boğarak...

13 gündür haber alınamayan Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları bölgede devam ederken, Özkan Kurnaz bölgedeki yetkillilere sorduğu soru, stüdyoda gergin anlara sebep oldu. Müge Anlı canlı yayında Özkan Kurnaz'a, "Yetkililere ne sordun Özkan?" deyince Özkan Durnaz, "Bir iz yok mu diye sordum." şeklinde yanıt verdi. Ancak Müge Anlı gerçeği açıkladı.

Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili şok gelişme! Üvey amca Ecrin Kurnaz'a önce tacizde bulundu sonra da boğarak...

Müge Anlı'nın, Özkan Durnaz'ın bölgedeki yetkililere, "Bu çocuk boğulduysa falan, bi yere gömüldüyse bulunduğunda parmak izi çıkar mı çıkmaz mı?" diye sormuşsun sözlerini canlı yayında paylaşması üzerine, Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan Kurnaz sinirlerine hakim olamadı.

Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili şok gelişme! Üvey amca Ecrin Kurnaz'a önce tacizde bulundu sonra da boğarak...

13 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın sır kaybının arkasındaki gerçekler araştırılırken, canlı yayında şok eden gelişme yaşandı! İbrahim Kurnaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında dehşet veren telefon görüşmesini açıkladı.

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