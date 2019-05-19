Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili şok gelişme! Üvey amca Ecrin Kurnaz'a önce tacizde bulundu sonra da boğarak...

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili şok gelişme yaşandı! Müge Anlı, Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz hakkında kan donduran gerçeği ortaya çıkardı. Müge Anlı son bölümde ortaya çıkan bir başka gerçek ise, Müge Anlı'nın ulaştığı bilgileri tamamlar nitelikteydi. Peki, Ecrin bebeğe ne oldu? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan son dakika gelişmeleri!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE ECRİN BEBEKLE İLGİLİ YAŞANAN ŞOK GELİŞME! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!