Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Ecrin Kurnaz üvey amcası tarafından cinsel...
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! 11 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın sır kaybının arkasındaki gerçekler araştırılırken, canlı yayında şok eden gelişme yaşandı! İbrahim Kurnaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında dehşet veren telefon görüşmesini açıkladı. İbrahim Kurnaz, Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz'ın, Zeynal adında bir beyefendiye telefonda, "Çocuk istismar edilmişse belli olur mu?" dediğini ileri sürdü. İşte Müge Anlı canlı yayınında dehşet veren iddialar!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünden 11 gün önce kaybolan Ecrin Kurnaz hakkında şok gelişme yaşandı! 17 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında İbrahim Kurnaz, Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası hakkında akılalmaz bilgiler paylaştı.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA ECRİN OLAYIYLA İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ 17 MAYIS - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! 11 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın sır kaybının arkasındaki gerçekler araştırılırken, canlı yayında şok eden gelişme yaşandı! İbrahim Kurnaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında dehşet veren telefon görüşmesini açıkladı.