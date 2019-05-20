Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şok eden ilişki zinciri! Ecrin bebeğin ailesinin Aşk-ı Memnu'yu aratmayan hikayesi!
Müge Anlı canlı yayınında, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ailesinin akıllara durgunluk veren ilişkileri Tükiye'nin kafasını karıştırdı. Müge Anlı, Ecrin bebekten bir iz bulmaya çalışırken her gün ortaya çıkan yeni ilişkiler zinciri karşısında izleyiciler şok olmaya devam ediyor! İşte Müge Anlı canlı yayınındaki Ecrin bebek olayında, ailenin Aşk-ı Memnu'yu aratmayan hikayesi!
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA BİR GARİP HİKAYE!
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan minik Ecrin'den bir iz aranırken ortaya çıkan aile arası ilişkiler zinciri, izleyicileri şok etti. Ecrin bebekten tam 14 gündür haber alınamıyor. Ecrin bebek, evinin önünde tek başına oynarken kaybolmuştu. Minik Ecrin için evlerinin önünden ormanlık alana, yakınlardaki baraja kadar çok kapsamlı bir arama çalışması yapıldı, ancak sonuç alınamadı. Jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin günlerce her yeri aramasına rağmen kritik zaman aşıldı. Bu da gözlerin diğer ihtimallere çevrilmesine sebep oldu.
ÜVEY BABAANNESİ ASLINDA ÖZ HALASI!
Anne Sevcan'ın ölen eşi Cengiz'in yeğeni Deniz ile evlendiği ve çocuğa babaannelik yapan Hacer'in aslında halası olduğu ortaya çıktı. Sevcan ve Cengiz evliyken bu ilişkinin başladığı, Deniz'in erkek kardeşi Özkan'ın Cengiz'e bu durumu aktarmasından 10 gün sonra Cengiz'in kalp krizinden öldüğü, bu ölümün ardından Sevcan ve Cengiz'in yeğeni Deniz'in evlendiği öğrenildi. Deniz'in annesi Cengiz'in kardeşi olduğu için bebeğin öz halası üvey babaannesi olmuştu.
ABLA - KARDEŞ AYNI KİŞİYLE...
Durumun bu kadarla da kalmadığı daha sonra ortaya çıktı. Daha önce farklı kadınlarla uzun süreli beraberlikleri olan ve Sevcan ile de yaklaşık 6 yıldır birlikte olan 41 yaşındaki Cengiz'in ilk çocuğunun Ecrin olması, kafaları karıştırdı. Bunun dışında 16 yaşındayken kendisinden yaşça büyük olan Cengiz'e kaçan Sevcan'ın kendisinden önce de ablası Şükran'ın birkaç yıl Cengiz'le beraberliği olduğu öğrenildi.
İlişki karmaşasını özetle anlatalım. Cengiz adlı kişi önce Şükran, sonra kardeşi Sevcan ile birlikte oluyor (Cengiz'in kardeşi İbrahim'in de Şükran'la evliliğin eşiğinden döndüğü ortaya çıktı). Cengiz'in Sevcan ile birlikteliğinden Ecrin adlı bebek doğuyor ve bebek doğduktan kısa süre sonra Sevcan'ın kardeşi Hacer'in oğlu Deniz ile ilişkisi olduğunu, Deniz'in kardeşi Özkan'dan öğrenerek kalp krizi geçiriyor. Kocasının ölümünün ardından Deniz'le evlenen Sevcan yeniden hamile kalıyor ve eşiyle hastaneye gittiği sırada üvey babaannesi ve üvey amcasıyla evde olan minik Ecrin kayboluyor.
Tüm bu ilişki karmaşasının yanında bebeğin babasının Cengiz olmayabileceği iddiaları da bu kaybın aile içinde aranması kararına destek oldu. Arama çalışmalarından hiçbir sonuç alınmayınca ve kritik süre aşılınca çalışmalar durduruldu. İlk programlarda Deniz'le ilişkisinin Ecrin doğduktan 10 gün sonra başladığını ve bebeğin babasının Cengiz olduğundan emin olduğunu söyleyen Sevcan, daha sonra Çorlu'da yaşadıkları dönemde Cengiz'in kendisini para karşılığında başka erkeklere pazarladığını ve bebeğin babası konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi.