Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şok eden ilişki zinciri! Ecrin bebeğin ailesinin Aşk-ı Memnu'yu aratmayan hikayesi!

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA BİR GARİP HİKAYE!

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan minik Ecrin'den bir iz aranırken ortaya çıkan aile arası ilişkiler zinciri, izleyicileri şok etti. Ecrin bebekten tam 14 gündür haber alınamıyor. Ecrin bebek, evinin önünde tek başına oynarken kaybolmuştu. Minik Ecrin için evlerinin önünden ormanlık alana, yakınlardaki baraja kadar çok kapsamlı bir arama çalışması yapıldı, ancak sonuç alınamadı. Jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin günlerce her yeri aramasına rağmen kritik zaman aşıldı. Bu da gözlerin diğer ihtimallere çevrilmesine sebep oldu.

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