Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili korkunç iddialar! 20 Mayıs Müge Anlı son bölüm tek parça izle 20.05.2019 15:17

Müge Anlı canlı yayınında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Ecrin bebeğin üvey babası Deniz ile ilgili şok iddialar ortaya atıldı! Sevcan Kurnaz'ın ablası, Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı? Hepsi ve daha fazlası 20 Mayıs Müge Anlı son bölümde!