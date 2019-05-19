TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yayınlanacak son 2 bölümünde neler olacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Geçen hafta Arıkbuka ve Ertuğrul Bey'in arasında yaşanan kovalamaca bölüme damgasını vurmuştu. İzleyicilerin merakla beklediği Diriliş Ertuğrul 149. bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arıkbuka yalnız Ertuğrul Bey değil Gündoğdu'nun da peşindeydi ve onu yakalamak için bir tuzak daha kurmuştu. Ertuğrul Bey'in kıyafetinden bir parçayı tuzağa çekmek istedikleri yere koymuş, Ertuğrul Bey'i aramaya çıkan Gündoğdu ve Bamsı'yı kendine doğru çekmişti.

ERTUĞRUL TUZAĞI BOZABİLECEK Mİ?

Arıkbuka'nın tuzağını bilen Ertuğrul Bey, abisi Gündoğdu ve Bamsı'yı kurtarmak için tuzak kurulan mağaraya gitmiş ve Arıkbuka'nın adamlarını öldürerek abisini ve Bamsı'yı kurtarmıştı. Savaşı kaybettiğini gören Arıkbuka gizlice kaçmış ve bu yaşananların intikamını alacağını hissettirmişti.

ARIKBUKA'NIN YENİ PLANI NE?

Kurduğu tuzağa kendisi düşen Arıkbuka'nın yeni planı ne olacak? Ertuğrul Bey Arıkbuka'yı yakalayabilecek mi? Abisi Beybolat'ın öldürülmesini hazmedemeyen Sırma ne yapacak?