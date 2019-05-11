İstanbullu Gelin yine nefes kesen bir sahne ile izleyenlerin karşısına çıktı. Star TV ekranlarında 10 Mayıs Cuma tarihinde yayınlanan İstanbullu Gelin 84.son bölümde; Son dönemlerde akıl almaz olaylardan ötürü yaşadığı vicdan azabından kurtulmak, beynini kemiren sorunlardan uzaklaşıp rahatlığa erişmek ve ailesinin ağzının tadını hiçbir şekilde bozmak istemeyen Esma'nın ansızın evden ayrılmasıyla Boranlar zorlu bir imtihandan geçti.

İSTANBULLU GELİN 85. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 85. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

İSTANBULLU GELİN 85.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Baş rollerini Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin gibi sevilen oyuncuların üstlendiği İstanbullu Gelin 85.bölümüyle 17 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici kitlesinin karşısına geçecek.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Finale gün sayan dizinin son bölümünde, beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Evden kaçarak huzurevinde kalmaya başlayan Esma'nın izini çocukları ve Garip buldu. Esma yeniden ailenin arasına konağa geri döndü. Konakta Anneler Günü nedeniyle tüm aile biraraya geldi ve mutluluk dolu anlar yaşandı.

"ARTIK ÖLSEM DE GAM YEMEM"

Faruk ise Garip'i duygulandıran bir itirafta bulunarak, 'Biz sana ağabey diyelim, sen onu baba diye anla' dedi. Faruk'tan duyduğu sözler karşısında duygulanan Garip'in ise 'Artık ölsem de gam yemem' sözü dikkat çekti.

YATAĞINDA ÖLDÜ

Konağın bahçesindeki partide herkesin eğlendiği anlarda Garip ise odasına çıkarak yatağa uzandı. Garip gençliğini hatırladığı anlarda yatağında öldü. Usta oyuncu Tamer Levent ise İstanbullu Gelin'e veda etti.