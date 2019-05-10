İstanbullu Gelin dizisinin güzel Sürayya'sı Aslı Enver hakkında şok gerçek! Sette bakın neler oluyor...

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Süreyya Boran karakteri ile herkesin beğenisini kazandı Aslı Enver. Boran konağının sağ duyulu gelini Süreyya'yı canlandıran Aslı Enver, oyunculuğuyla kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Dizide aile kavramına verdiği önemle dikkat çeken Aslı Enver'e, İstanbullu Gelin dizisi set ekibi sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Peki Aslı Enver kaç yaşına girdi? İşte herkesin şaşıracağı gerçek!