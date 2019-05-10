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İstanbullu Gelin dizisinin güzel Sürayya'sı Aslı Enver hakkında şok gerçek! Sette bakın neler oluyor...

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Süreyya Boran karakteri ile herkesin beğenisini kazandı Aslı Enver. Boran konağının sağ duyulu gelini Süreyya'yı canlandıran Aslı Enver, oyunculuğuyla kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Dizide aile kavramına verdiği önemle dikkat çeken Aslı Enver'e, İstanbullu Gelin dizisi set ekibi sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Peki Aslı Enver kaç yaşına girdi? İşte herkesin şaşıracağı gerçek!

10.05.2019 13:29 - Son Güncelleme: 10.05.2019 13:29
İstanbullu Gelin dizisinin güzel Sürayya'sı Aslı Enver hakkında şok gerçek! Sette bakın neler oluyor...

İstanbullu Gelin dizisinin Süreyya Boran'ı Aslı Enver oyunculuk performansı ile izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Başarılı oyuncu Aslı Enver'e İstanbullu Gelin dizisinin setinde sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Peki, Aslı Enver kaç yaşına girdi? İşte şaşıracağınız gerçek!

ASLI ENVER'E İSTANBULLU GELİN SETİNDE SÜRPRİZ KUTLAMA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İstanbullu Gelin dizisinin güzel Sürayya'sı Aslı Enver hakkında şok gerçek! Sette bakın neler oluyor...

MURAT BOZ

7 MART 1980

İstanbullu Gelin dizisinin güzel Sürayya'sı Aslı Enver hakkında şok gerçek! Sette bakın neler oluyor...

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

İstanbullu Gelin dizisinin güzel Sürayya'sı Aslı Enver hakkında şok gerçek! Sette bakın neler oluyor...

HADİSE

22 Ekim 1985

İstanbullu Gelin dizisinin güzel Sürayya'sı Aslı Enver hakkında şok gerçek! Sette bakın neler oluyor...

DEMET ÖZDEMİR

26 ŞUBAT 1992

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