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  • 11.05.2019 01:54
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 01:56

Çukur'da fırtınası esiyor! yayınlandı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Azer ve İdris Koçovalı karşılaşması geceye damgasını vurdu. İzleyicilerin merakla beklediği yayınlandı.

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Pazartesi akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Çukur'un yeni bölümü dikkat çekti. Çukur'da yaşanan olaylar ve 'un gelişi izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. İzleyiciler tarafından merakla beklenen Çukur 65. bölüm fragmanı yayınlandı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç ve Aliço ile Yücel arasındaki yüzleşmede Yamaç, başladığı yere geri dönerek Yücel'i elinden kaçıracak.

AZER KURTULUŞ VE İDRİS KARŞILAŞMASI

Bu esnada İdris de Vartolu Salih'in mekanında ölen Savaş'ın ağabeyi Azer Kurtuluş ile karşı karşıya gelecek.

CUMALİ ÖNEMLİ BİR BİLGİYE ULAŞIYOR

Cumali'nin öğreneceği bir bilgi, onu büyük bir şüpheye sürüklerken; Damla'nın da farklı bir şekilde aynı gerçeği öğrenmesi ikiliyi oldukça güç bir duruma sürükleyecek.

KOÇOVALILAR SEFERBER OLUYOR

Koçovalılar ile Aliço, Emmi, Medet, Metin ve Kemal, Azer tehlikesini durdurabilmek için seferber olacak. Ancak Azer, kardeşinin intikamını almadan kolay kolay Çukur'u terk etmeyeceğini gösterecek.

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