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  • Son Güncelleme: 08.05.2019 10:54

: 7 Mayıs 2019 EDHO, Halka, Kadın, Leke dizileri reyting sonuçları listesi

7 Mayıs açıklandı. Salı günü dizleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Halka, Kadın ve Leke dizilerinin reyting sonuçları bilgisi merak ediliyor. Reyting sonuçları güncel listesini haberimizden görüntüleyebilirsiniz. 7 Mayıs tarihli reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte ...

7 Mayıs reyting sonuçları

7 Mayıs için bekleyiş sona erdi. Atv'nin salı akşamları izleyiciyi ekran başına kilitlediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kanal D'nin yeni dizisi Leke'nin reyting sonuçları bilgisi merak ediliyor. Öte yandan Halka, Kadın dizilerinin de reyting sonuçları belli oldu. Peki, konusunda son durum nedir? İşte 7 Mayıs 2019 reyting sonuçları...

7 MAYIS REYTNİG REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 07.05.2019 HABER PROGRAMLARI Kas.38 29.95
2 KADIN FOX 07.05.2019 DIZILER Eyl.68 22.66
3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 07.05.2019 DIZILER Ağu.65 19.Nis
4 SAHUR VAKITLERI ATV 07.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Haz.19 14.46
5 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 07.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Haz.17 14.69
6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 07.05.2019 DIZILER May.79 13.Ara
7 KADIN (OZET) FOX 07.05.2019 DIZILER May.63 12.Haz
8 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 07.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI May.37 Ara.78
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 07.05.2019 GERCEK YASAMLAR Nis.75 33.04
10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 07.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 04.Haz 16.21
11 ESRA EROL'DA ATV 07.05.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.83 15.35
12 LEKE KANAL D 07.05.2019 DIZILER Mar.78 Ağu.84
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 07.05.2019 HABER PROGRAMLARI 03.May Eyl.49
14 ATV ANA HABER ATV 07.05.2019 HABER PROGRAMLARI Mar.36 Eyl.32
15 HAVA DURUMU ATV 07.05.2019 HABER PROGRAMLARI 03.Şub Ağu.21
16 YEMIN KANAL 7 07.05.2019 DIZILER 03.Şub 07.Haz
17 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 07.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 03.Tem 07.Tem
18 SAHUR VAKITLERI ATV 07.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.99 08.Şub
19 IFTAR VAKITLERI ATV 07.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.81 Tem.18
20 SELVI BOYLUM AL YAZMALIM (T.S) STAR TV 07.05.2019 FILMLER Şub.72 06.May
21 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 07.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.58 07.May
22 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 07.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.58 Haz.22
23 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 07.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.55 19.74
24 AJAN SALT (Y.S) SHOW TV 07.05.2019 FILMLER Şub.54 May.64
25 BENI BIRAKMA ATV 07.05.2019 DIZILER Şub.53 14.43
26 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 07.05.2019 DIZILER Şub.45 Kas.26
27 KUTSAL TOPRAKLARDA IFTAR DUASI KANAL 7 07.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.24 05.Şub
28 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 07.05.2019 KULTUR PROGRAMLARI Şub.23 Eyl.32
29 HABER ONU SHOW TV 07.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.17 Tem.29
30 HALKA (OZET) TRT 1 07.05.2019 DIZILER 02.Kas Nis.68

7 MAYIS REYTNİG REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 07.05.2019 HABER PROGRAMLARI 13.Haz 36.94
2 KADIN FOX 07.05.2019 DIZILER Eyl.99 23.89
3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 07.05.2019 DIZILER Tem.14 16.23
4 KADIN (OZET) FOX 07.05.2019 DIZILER Haz.42 14.88
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 07.05.2019 GERCEK YASAMLAR Nis.33 32.31
6 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 07.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Nis.27 Eki.45
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 07.05.2019 DIZILER 04.Oca Eyl.41
8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 07.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 03.Mar 15.62
9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 07.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Mar.15 08.Nis
10 SAHUR VAKITLERI ATV 07.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 03.Kas Ağu.93
11 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 07.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 03.May Ağu.24
12 SAHUR VAKITLERI ATV 07.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.74 Haz.75
13 AJAN SALT (Y.S) SHOW TV 07.05.2019 FILMLER Şub.71 Haz.15
14 LEKE KANAL D 07.05.2019 DIZILER Şub.61 Haz.27
15 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 07.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.46 Haz.27
16 SELVI BOYLUM AL YAZMALIM (T.S) STAR TV 07.05.2019 FILMLER Şub.44 May.57
17 HALKA (OZET) TRT 1 07.05.2019 DIZILER Şub.32 May.28
18 YEMEKTEYIZ TV8 07.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.29 Eki.84
19 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 07.05.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Oca Haz.62
20 SICAK GELISME KANAL D 07.05.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Tem Tem.98
21 SHOW ANA HABER SHOW TV 07.05.2019 HABER PROGRAMLARI 02.May 6
22 YEMIN KANAL 7 07.05.2019 DIZILER 2 Nis.54
23 ESRA EROL'DA ATV 07.05.2019 GERCEK YASAMLAR Oca.95 Eyl.28
24 ATV ANA HABER ATV 07.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.89 May.63
25 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 07.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.89 35.96
26 ATV GUN ORTASI ATV 07.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.87 14.93
27 HAVA DURUMU ATV 07.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.77 Nis.88
28 HALKA TRT 1 07.05.2019 DIZILER Oca.73 Nis.14
29 BENI BIRAKMA ATV 07.05.2019 DIZILER Oca.71 13.31
30 LEKE (OZET) KANAL D 07.05.2019 DIZILER Oca.64 Mar.98

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