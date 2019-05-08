7 Mayıs reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. Atv'nin salı akşamları izleyiciyi ekran başına kilitlediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kanal D'nin yeni dizisi Leke'nin reyting sonuçları bilgisi merak ediliyor. Öte yandan Halka, Kadın dizilerinin de reyting sonuçları belli oldu. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 7 Mayıs 2019 reyting sonuçları...
7 MAYIS REYTNİG REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|07.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Kas.38
|29.95
|2
|KADIN
|FOX
|07.05.2019
|DIZILER
|Eyl.68
|22.66
|3
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
|ATV
|07.05.2019
|DIZILER
|Ağu.65
|19.Nis
|4
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|07.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Haz.19
|14.46
|5
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|07.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Haz.17
|14.69
|6
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
|ATV
|07.05.2019
|DIZILER
|May.79
|13.Ara
|7
|KADIN (OZET)
|FOX
|07.05.2019
|DIZILER
|May.63
|12.Haz
|8
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|07.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|May.37
|Ara.78
|9
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|07.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Nis.75
|33.04
|10
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|07.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|04.Haz
|16.21
|11
|ESRA EROL'DA
|ATV
|07.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.83
|15.35
|12
|LEKE
|KANAL D
|07.05.2019
|DIZILER
|Mar.78
|Ağu.84
|13
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|07.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|03.May
|Eyl.49
|14
|ATV ANA HABER
|ATV
|07.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Mar.36
|Eyl.32
|15
|HAVA DURUMU
|ATV
|07.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|03.Şub
|Ağu.21
|16
|YEMIN
|KANAL 7
|07.05.2019
|DIZILER
|03.Şub
|07.Haz
|17
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|07.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|03.Tem
|07.Tem
|18
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|07.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.99
|08.Şub
|19
|IFTAR VAKITLERI
|ATV
|07.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.81
|Tem.18
|20
|SELVI BOYLUM AL YAZMALIM (T.S)
|STAR TV
|07.05.2019
|FILMLER
|Şub.72
|06.May
|21
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|07.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.58
|07.May
|22
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|07.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.58
|Haz.22
|23
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR
|ATV
|07.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.55
|19.74
|24
|AJAN SALT (Y.S)
|SHOW TV
|07.05.2019
|FILMLER
|Şub.54
|May.64
|25
|BENI BIRAKMA
|ATV
|07.05.2019
|DIZILER
|Şub.53
|14.43
|26
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|07.05.2019
|DIZILER
|Şub.45
|Kas.26
|27
|KUTSAL TOPRAKLARDA IFTAR DUASI
|KANAL 7
|07.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.24
|05.Şub
|28
|KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL
|ATV
|07.05.2019
|KULTUR PROGRAMLARI
|Şub.23
|Eyl.32
|29
|HABER ONU
|SHOW TV
|07.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.17
|Tem.29
|30
|HALKA (OZET)
|TRT 1
|07.05.2019
|DIZILER
|02.Kas
|Nis.68
7 MAYIS REYTNİG REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|07.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|13.Haz
|36.94
|2
|KADIN
|FOX
|07.05.2019
|DIZILER
|Eyl.99
|23.89
|3
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
|ATV
|07.05.2019
|DIZILER
|Tem.14
|16.23
|4
|KADIN (OZET)
|FOX
|07.05.2019
|DIZILER
|Haz.42
|14.88
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|07.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Nis.33
|32.31
|6
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|07.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Nis.27
|Eki.45
|7
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
|ATV
|07.05.2019
|DIZILER
|04.Oca
|Eyl.41
|8
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|07.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|03.Mar
|15.62
|9
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|07.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Mar.15
|08.Nis
|10
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|07.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|03.Kas
|Ağu.93
|11
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|07.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|03.May
|Ağu.24
|12
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|07.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.74
|Haz.75
|13
|AJAN SALT (Y.S)
|SHOW TV
|07.05.2019
|FILMLER
|Şub.71
|Haz.15
|14
|LEKE
|KANAL D
|07.05.2019
|DIZILER
|Şub.61
|Haz.27
|15
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|07.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.46
|Haz.27
|16
|SELVI BOYLUM AL YAZMALIM (T.S)
|STAR TV
|07.05.2019
|FILMLER
|Şub.44
|May.57
|17
|HALKA (OZET)
|TRT 1
|07.05.2019
|DIZILER
|Şub.32
|May.28
|18
|YEMEKTEYIZ
|TV8
|07.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.29
|Eki.84
|19
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|07.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Oca
|Haz.62
|20
|SICAK GELISME
|KANAL D
|07.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Tem
|Tem.98
|21
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|07.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.May
|6
|22
|YEMIN
|KANAL 7
|07.05.2019
|DIZILER
|2
|Nis.54
|23
|ESRA EROL'DA
|ATV
|07.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Oca.95
|Eyl.28
|24
|ATV ANA HABER
|ATV
|07.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.89
|May.63
|25
|ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT
|FOX
|07.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.89
|35.96
|26
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|07.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.87
|14.93
|27
|HAVA DURUMU
|ATV
|07.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.77
|Nis.88
|28
|HALKA
|TRT 1
|07.05.2019
|DIZILER
|Oca.73
|Nis.14
|29
|BENI BIRAKMA
|ATV
|07.05.2019
|DIZILER
|Oca.71
|13.31
|30
|LEKE (OZET)
|KANAL D
|07.05.2019
|DIZILER
|Oca.64
|Mar.98
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