Her hafta çarşamba günü saat 20.00'de Star TV ekranlarınında izleyici karşısına çıkan Kuzgun'un yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Kuzgun, Kudret ile ilk kez karşı karşıya geldiği bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanında neler yaşandığını merak etmeye başladı. Peki, Kuzgun 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baygın haldeki Kuzgun ve Dila, kendilerine geldiklerinde polisler de Bora'nın evine gelmiştir. Ortada, açıklaması hem Kuzgun hem de Dila için çok zor ve şaşırtıcı bir durum vardır.

KUZGUN, KUDRET KARŞI KARŞIYA

Emniyete götürüldüklerinde Kuzgun, Kudret ile ilk kez karşı karşıya gelir. Öte yandan Bora'nın öldürülmeden önce Dila'nın ihaneti ve büyük sırrıyla ilgili sözleri Kuzgun'un aklına takılmışken, Kartal da, Kuzgun'un arabasındaki takip cihazını bulur.

KUZGUN DİLA'DAN ŞÜPHELENİYOR

Kuzgun'un içine Dila'yla ilgili büyük bir şüphe de düşer. Hainin kim olduğunu öğrenmek için bir oyun kurar. Öte yandan Kuzgun, Dila'nın kendisine doğum gününde verdiği "karışık kaset"i aylar sonra ilk kez dinler.

ZORLU YÜZLEŞME

Kuzgun ve Dila'yı en derin acılarının ve yaralarının açılacağı çok zorlu bir yüzleşme beklemektedir. Öte yandan Rıfat'ın temyiz duruşma tarihi belli olur. Bu gelişme, Kuzgun ile Dila arasında mayınlı bir bölge gibi durur. En ufak bir yanlış adımda, aşklarında geri dönüşü olmayan yaralara gebedir.

DİLA'NIN DOĞUM GÜNÜ GELİYOR

Şüphelerin, yüzleşmelerin, varlığını koruyan sırların gölgesinde, Dila'nın doğum günü tarihi gelir. Kuzgun, Dila'ya çok özel bir doğum günü sürprizi hazırlar. O gece Kuzgun ile Dila asla unutamayacağı bir gece yaşayacaktır.

KUZGUN'UN TEK İSTEĞİ

Kuzgun'un Dila'dan tek isteği, Dila'ya güvenmektir. Dila da sadece bu aşkta kaybolmayı istemektedir.