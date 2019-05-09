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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 10:10

canlı yayınında son dakika gelişmesi: Mehir cinayetinin katili ortaya mı çıkıyor? 9 Mayıs izle

canlı yayınında Konya'da işlenen mehir cinayetinde sona mı geliniyor? Atv ekranlarında yayınlanan programında bugün, Necla ve Metin Büyükşen cinayetinin yaşandığı geceyle ilgili neler anlatılacak? Büyükşen çiftinin katili kim ya da kimler? Hepsi ve fazlası 9 Mayıs yayınında!

ATV CANLI YAYIN

ile Tatlı Sert'te mehir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanacak! Konya'daki evlerinde kızları Büşra Büyükşen'in gözü önünde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen'i kim ya da kimler öldürdü? Büşra Büyükşen, katilin kim olduğunu saklıyor mu? Uğur Büyükşen, annesini ve babasını öldürtmek için kiralık katil mi tuttu? Müge Anlı'da bugün, Konya'da işlenen Büyükşen cinayetiyle ilgili neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 9 Mayıs yayını izleyebilirsiniz!

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