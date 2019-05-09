ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te mehir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanacak! Konya'daki evlerinde kızları Büşra Büyükşen'in gözü önünde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen'i kim ya da kimler öldürdü? Büşra Büyükşen, katilin kim olduğunu saklıyor mu? Uğur Büyükşen, annesini ve babasını öldürtmek için kiralık katil mi tuttu? Müge Anlı'da bugün, Konya'da işlenen Büyükşen cinayetiyle ilgili neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 9 Mayıs Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!