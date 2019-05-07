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  • 07.05.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 10:14

canlı yayınında esrarengiz olay! Kadriye San'ın şüpheli ölümüyle ilgili şok detay! 7 Mayıs Müge Anlı canlı izle

ile Tatlı Sert programında esrarengiz ölüm! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'te bugün, otoyol kenarında ölü olarak bulunan 4 çocuk annesi Kadriye San hakkında akılalmaz iddialar ortaya atılacak! 'Cücüler bal yedirdi' diyerek kandırılan Kadriye San'ı kim, neden öldürdü? Hepsi ve daha fazlası 7 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN


canlı yayınında esrarengiz ölüm! Otoyol kenarında ölü bulunan 4 çocuk annesi Kadriye San'ı kim, neden öldürdü? İddiaya göre kiracı evden çıkmadığı için Kadriye San'a büyü yaptırdı. 'Cüceler sana bal yedirdi' diyerek kandırılan Kadriye San'ın şüpheli ölümüyle ilgili 7 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında neler konuşulacak? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 7 Mayıs Müge Anlı canlı yayını takip edebilirsiniz!

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