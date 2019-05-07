ATV CANLI YAYIN



Müge Anlı canlı yayınında esrarengiz ölüm! Otoyol kenarında ölü bulunan 4 çocuk annesi Kadriye San'ı kim, neden öldürdü? İddiaya göre kiracı evden çıkmadığı için Kadriye San'a büyü yaptırdı. 'Cüceler sana bal yedirdi' diyerek kandırılan Kadriye San'ın şüpheli ölümüyle ilgili 7 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında neler konuşulacak? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 7 Mayıs Müge Anlı canlı yayını takip edebilirsiniz!