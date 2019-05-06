Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon finaline az bir zaman kala diziye usta bir isim daha katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 136. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda diziye istihbarat başkanı rolünde usta oyuncu Mehmet Çepiç diziye katıldığı görülüyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7 Mayıs Salı akşamı 136. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. EDHO son bölümde Mesut'un Hızır tarafından öldürülmesinin ardından istihbaratın başına yeni bir isim geliyor. Ünal Kaplan, yeni isim konusunda dostlarıyla anlaşma sağladıklarını Hızır'a söylüyor.

Ancak Hızır ve Alpaslan bu isim konusunda şüpheye düşüyor. Diğer yandan diziye yeni bölümde katılan usta oyuncu Mehmet Çepiç'in canlandırdığı istihbarat başkanı karakteri de Çakırbeyliler'e sıcak bakmadığını Ünal'a bildiriyor.

MEHMET ÇEPİÇ KİMDİR?

Mehmet Çepiç, 8 Şubat 1962 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Tam adı Mehmet Yaşar Çepiç'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Ardından 1980 yılında tiyatrocu Erkan Yücel'in kurduğu Ankara Halk Tiyatrosu kursuna gidip 1981 yılında Fareyi Öldürmek adlı oyunuyla profesyonel oyunculuk hayatına başladı.

2018 yılında başrolünü İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Mehmet Ali Nuroğlu, Öykü Gürman, Gözde Kansu, Aydan Burhan, Sinan Tuzcu, Belfu Benian ile beraber rol aldı.