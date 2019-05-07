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Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu

Murat Yıldırım'ın sunduğu ve her hafta yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster, 6 Mayıs Pazartesi yayınlanan yeni bölümüyle de çok konuşuldu. ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de geceye bir futbol sorusu damga vurdu. Milyonerde sorulan futbol sorusu, basit görülmesinin aksine birçok kişiyi yanılttı. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar ve Kim Milyoner Olmak İster'in 6 Mayıs Pazartesi yayınlanan yeni bölüm soru ve cevapları...

07.05.2019 08:35 - Son Güncelleme: 07.05.2019 08:41
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu

Türkiye'nin en çok kazandıran ve en çok sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 6 Mayıs Pazartesi yayınlanan yeni bölümü, ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Başarılı sunucu Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, yine birbirinden ilginç soru ve cevaplarla izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 6 Mayıs yeni bölümü soru ve cevapları...

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu
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