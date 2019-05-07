Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu

Türkiye'nin en çok kazandıran ve en çok sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 6 Mayıs Pazartesi yayınlanan yeni bölümü, ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Başarılı sunucu Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, yine birbirinden ilginç soru ve cevaplarla izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 6 Mayıs yeni bölümü soru ve cevapları...