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  • 02.05.2019 18:47
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 18:47

oyuncuları kimler? ne?

filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi kimler sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ne? İşte filme dair detaylar...

Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler?

Dünyada ve Türkiye'de çok izlenen filmler arasında yer alan filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Filmi izleyen izleyiciler kimler sorusuna yanıt arıyor. İşte ne sorusunun yanıtı...

HIZLI VE ÖFKELİ 6 OYUNCULARI KİMLER?

Hızlı ve Öfkeli 6 filminin oyuncuları arasında Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang ve Jason Statham gibi önemli isimler yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 KONUSU

Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu. Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır ve örgütün ikinci lideriyse Dom'un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty'den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vaat eder.

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