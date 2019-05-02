Müge Anlı canlı yayınında Türkiye'yi sevindiren son dakika gelişmesi! Rize'deki kayıp iki küçük çocuğun bulunma anı!

İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri, kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aramalar devam ederken güzel haberi Rize Valisi verdi.