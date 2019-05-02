Müge Anlı canlı yayınında Türkiye'yi sevindiren son dakika gelişmesi! Rize'deki kayıp iki küçük çocuğun bulunma anı!
Müge Anlı canlı yayında Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynarken kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım'ı (5) arama çalışmaları aralıksız sürdüğünü belirtirken, olay yerine canlı bağlandı. 2 Mayıs Müge Anlı canlı yayın sırasında yaşanan hareketli anların ardından, iki küçük çocuğun bulunduğu haberi geldi. Türkiye'yi sevindiren son dakika gelişmesinin ardından kaybolan çocukların bulunma anı ve kayboldukları bölge anbean gösterildi.
Müge Anlı canlı yayında dün akşam saatlerinde Rize'de kaybolan 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan ile 5 yaşındaki Barış Yıldırım'ın arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, canlı yayında sevindiren haber geldi.
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA RİZE'DEKİ ÇOCUKLARIN BULUNMA ANI! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynarken kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım'ı (5) arama çalışmaları aralıksız sürüyordu. İlçeye gönderilen takviye arama-kurtarma ekipleri de çalışmalara katılırken, emniyet bünyesinde ise özel ekip oluşturulmuştu. Rize Valisi Kemal Çeber, kayıp çocukların ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını açıkladı.
İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri, kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aramalar devam ederken güzel haberi Rize Valisi verdi.