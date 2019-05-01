Leke dizisi 3. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Leke'nin 4. yeni bölüm fragmanı, son bölüm sonrası en çok merak edilenler arasında yer aldı. Leke'nin 3. bölümünde Cem ve Yasemin aşkı birbirinden etkilendi. Dizinin ilk bölümlerinde Yasemin'in Cem'e olan tavırları sonrası son bölümde yeni bir aşk mı doğuyor, soruları gündeme geldi. Peki, Leke 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leke son bölümde neler yaşandı? İşte Leke dizisi ile ilgili ayrıntılar...

LEKE 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'de yayınlanan ve başrollerini Burak Sevinç, Melis Sezen, Mehmet Bozdoğan, Selen Uçar, Tuğçe Açıkgöz, Selahattin Paşalı, Nurinisa Yıldırım ve Tolga Güleç'in paylaştığı Leke'nin 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

LEKE SON BÖLÜM ÖZETİ

Yasemin, kendisiyle buluşmak isteyip ancak görüşmeye gelmeyen Cem'e çok kızar. Cem'in annesiyle ilgili yaşadığı travmalar Yasemin'e karşı adım atmasına engel olur. Murat'a artık Cem'le görüşmeyeceklerini söyleyen Yasemin, küçük çocuğun iyice hırçınlaşmasına sebep olur. Ablasının Cem'e karşı böyle bir tavır almasını kabul etmeyen Murat ise Cem'e mektup yazar. Yasemin ve Cem, Murat'ın yazdığı mektup sayesinde tekrar bir araya gelir. Yasemin'e karşı kendisini affettirmeyi başaran Cem, Yasemin'e aşık olduğundan artık emin olur.

Murat'ın da ısrarıyla Yasemin ve Cem, birbirlerinden oldukça etkilenmeye başlar. Cem'in, Murat'ı çok sevdiğini gören Yasemin de duygularına karşı gelmez ve Cem'le birlikte vakit geçirmekten hoşlanır. Fakat Yasemin'i takip eden ve gizlice genç kızı izleyen Birkan, Cem'e karşı iyice öfkelenir. Bir diğer taraftan tekneye yapılan baskına dair dosya tekrar açılır. Arda tekrar gözaltına alınır. Bu durumu öğrenen Cem, kardeşinin hatalarını kapatmak yerine kendisine dost olarak görünen aslında arkasından planlar yapan Mehmet'e karşı her şeyi açık oynar. Yasemin ve Cem, tüm zorluklara rağmen mutlu olmayı başarabilecekler mi?

LEKE 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şirin, Yasemin'in teknede olduğunu Serpil'den öğrenir. Karakola gidip Yasemin'i kurtarmak istese de karşısında Meto'yu bulur, başarılı olamaz.

Tekne baskını nedeniyle karakolda olan Arda annesi Belkıs'ı arar ama ulaşamaz. Arda'yı karakola kurtarmaya gelen Cem olur. Cem, Arda'yı kurtarsa da iki kardeşin arasındaki buzlar erimez. Arda'nın ağabeyi Cem'e duyduğu öfkesinin arkasında ne vardır?

Birkan, Yasemin'i nezaretten çıkarır. Yasemin sürpriz bir şekilde serbest kalmıştır fakat içinde Murat'ın ameliyat parası olan çantası kayıptır. Yasemin, ameliyat olacağı için tarifsiz mutluluk yaşayan Murat'a, ameliyat olamayacağını söyleyebilecek midir?

Arda artık annesi Belkıs'la yaşamaya başlamıştır. Haberi alan Cem yıkılır. Cem, Arda'nın kararına karşı çıkacak mıdır?

Cem, Yasemin'i tanıdıkça ondan etkilenmeye başlar. Cem kendini aşka teslim edecek midir?

LEKE İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasemin, kardeşi Murat'la birlikte yetiştirme yurdunda büyümüştür. Hukuk fakültesinde okumakta aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışmaktadır. Halen yetiştirme yurdunda olan işitme engelli kardeşinin ameliyatı için kısa sürede parayı bulması gerekmektedir.

Marine Marine Holding'in Ceo yardımcısı olan Cem genç bir iş adamıdır. Hayatını işe odaklı bir düzen üzerine kurmuştur. Çocukken kardeşi Arda ile birlikte, annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur. Cem'in bu karanlık geçmişi onda atlatamadığı travmalar bırakmıştır; aşka ve aile kavramına inanmadığı için kadınlara karşı mesafeli durmuştur.

Yasemin'in patronu Serpil'in sahibi olduğu organizasyon şirketi, Marine Marine Holding'in lansman gecesini düzenlemektir. Yasemin bu gecede hayatının en zor sınavıyla karşı karşıya gelecektir. Marine Marine Holding'in lansman gecesinde yaşanan olaylar Cem ve Yasemin'i karşı karşıya getirir.

Yasemin yetiştirme yurdunda birlikte büyüdüğü Şirin'le aynı evi paylaşmaktadır. Bir gün Şirin'den gelen bir telefon tüm hayatını alt üst edecektir.