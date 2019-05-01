ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri! En güvenilir programlar arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Büyükşen çiftinin katilleri hakkında sıcak gelişmeler yaşanacak! Büşra Büyükşen'in ifadesindeki çelişkilerin nedeni ne? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 1 Mayıs Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!