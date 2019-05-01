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  • Son Güncelleme: 01.05.2019 10:09

canlı yayınında şok gelişme! Konya'daki cinayetin katilleri kim? 1 Mayıs Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında Konya'daki evlerinde öldürülen Büyükşen çiftiyle ilgili şok gelişmeler yaşanacak! Atv ekranlarının sevilen programı 'te bugün, Büşra Büyükşen, annesi Necla ve babası Metin Büyükşen'in katilleri hakkında ne açıklama yapacak? Hepsi ve daha fazlası 1 Mayıs ında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında son dakika gelişmeleri! En güvenilir programlar arasında yer alan 'te bugün, Büyükşen çiftinin katilleri hakkında sıcak gelişmeler yaşanacak! Büşra Büyükşen'in ifadesindeki çelişkilerin nedeni ne? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 1 Mayıs Atv ı izleyebilirsiniz!

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