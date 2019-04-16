Kanal D ekranlarının dikkat çeken projesi Leke ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Şimdi izleyiciler Cem Yenilmez karakterini canlandıran Burak Sevinç'in hayatı hakkındaki detayları araştırılıyor. Peki, Leke dizisinin Cem Yenilmez'i Burak Sevinç kimdir? İşte oyuncu hakkında detaylar...

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Kanun, ud, keman ve gitar çalan Burak Sevinç; 2012 yılında rol aldığı Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Burak Sevinç son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almakta ve Fethi karakterini canlandırdı.

CEM YENİLMEZ KARAKTERİ HAKKINDA

Kendinden emin, dikkat çekici, itibar sahibi, genç ve bekâr bir iş insanı. Marine Holding'in CEO Yardımcısı. Dışarıdan oldukça mesafeli görünen biri. Duygusallıkla uzaktan yakından bağı olan hiçbir şeyden hoşlanmıyor. Aile tanımına inanmıyor. Aşka inanmıyor. Kadınlara güvenmiyor. Bütün hayatı işi. Başarılı olmak onun için her şeyden daha önemli. Kazanmak hayattaki tek amacı. Ve bu kazanma hırsı aslında çok da parayla ilgili değil. Çünkü zaten yeterince zengin. Kazanmak, artık onda önüne geçemediği ve çok kolay becerebildiği bir alışkanlık haline gelmiş. Cem'in kendine kurduğu bu dünya karşısına Yasemin'in çıkmasıyla alt üst oluyor. Çünkü Yasemin tanıdığı hiçbir kadına benzemiyor ve Cem'in bütün ezberini bozuyor.