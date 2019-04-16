Kanal D ekranlarının dikkat çeken projesi Leke ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Şimdi izleyiciler Şirin karakterini canlandıran Tuğçe Açıkgöz'ün hayatı hakkındaki detayları araştırılıyor. Peki, Leke dizisinin Şirin'i Tuğçe Açıkgöz kimdir? İşte oyuncu hakkında detaylar...

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?

1993 doğumlu Tuğçe Açıkgöz Kadir Has Üniversitesi oyunculuk Bölümü öğrencisidir. Birçok tiyatroda yer alan oyuncu Kanal D ekranlarında yayınlanan Yazın Öyküsü adlı dizide Ekim karakterini canlandırmıştır.

Tuğçe Açıkgöz Eskişehir doğumludur. Yazın Öyküsü dizisi oyunculuğu ilk dizi deneyimidir.

ŞİRİN ACAR KARAKTERİ HAKKINDA

Şirin Acar, sempatik, güzel bir kız. Yasemin'in yetiştirme yurdundan en yakın arkadaşı. Bilerek hiç kimseye kötülük yapmıyor. Ama zorda kalırsa da kendi çıkarını düşünüyor. Yasemin kadar akıllı, eğitimli ya da donanımlı değil. Bulabildiği tek iş Serpil'in şirketindeki stant mankenliği işi...