Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 16.04.2019 19:55
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 19:55

Leke dizisinin Şirin'i ? Kaç yaşında ve nereli?

Leke dizisi bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler şimdi Leke dizisinin Şirin'i sorusuna yanıt arıyor. Peki, ve nereli? İşte detaylar...

Tuğçe Açıkgöz kimdir?

Kanal D ekranlarının dikkat çeken projesi Leke ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Şimdi izleyiciler Şirin karakterini canlandıran 'ün hayatı hakkındaki detayları araştırılıyor. Peki, Leke dizisinin Şirin'i ? İşte oyuncu hakkında detaylar...

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?

1993 doğumlu Tuğçe Açıkgöz Kadir Has Üniversitesi oyunculuk Bölümü öğrencisidir. Birçok tiyatroda yer alan oyuncu Kanal D ekranlarında yayınlanan Yazın Öyküsü adlı dizide Ekim karakterini canlandırmıştır.

Tuğçe Açıkgöz Eskişehir doğumludur. Yazın Öyküsü dizisi oyunculuğu ilk dizi deneyimidir.

ŞİRİN ACAR KARAKTERİ HAKKINDA

Şirin Acar, sempatik, güzel bir kız. Yasemin'in yetiştirme yurdundan en yakın arkadaşı. Bilerek hiç kimseye kötülük yapmıyor. Ama zorda kalırsa da kendi çıkarını düşünüyor. Yasemin kadar akıllı, eğitimli ya da donanımlı değil. Bulabildiği tek iş Serpil'in şirketindeki stant mankenliği işi...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriLeke dizisinin Şirin'i Tuğçe Açıkgöz kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri