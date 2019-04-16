Kanal D ekranlarının dikkat çeken projesi Leke ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Şimdi izleyiciler Yasemin karakterini canlandıran Melis Sezen'in hayatı hakkındaki detayları araştırılıyor. Peki, Leke dizisinin Yasemin'i Melis Sezen kimdir? İşte oyuncu hakkında detaylar...

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'Iın başrollerini paylaştığı Siyah İnci dizisinde Ebru karakterine hayat verdi. Ayrıca Tilki Yuvası, Şampiyon ve Dünya Hali filmlerinde rol aldı. Dünya Hali'nde şarkıcı Murat Dalkılıç'la başrolü üstlendi.

YASEMİN ADIVAR KARAKTERİ HAKKINDA

Güzel, zarif, duru bir kadın Yasemin. Onunla aynı ortamda olup da onu fark etmemek mümkün değil. Güzel olmanın da ötesinde onu farklı kılan şey duruşu. Yasemin kendi doğruları ile yaşayan, dürüst, sözünü sakınmayan, inandığı şeyi sonuna kadar savunan, çalışkan, inatçı, kararlı genç bir kadın. Kardeşi Murat ile birlikte yetimhanede büyümüş. Murat'ın kulakları duymuyor. Murat'ın velayetini almak için uğraşıyor. Bir yandan da Murat'ın ameliyatı için para biriktiriyor. Hukuk okuyor ve aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışıyor. Yetimhaneye geldiği gün tanıştığı Şirin hayattaki en yakın dostu.