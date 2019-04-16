Bu akşam saat 20.00'de Leke dizisi ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Şimdi izleyiciler merakla Leke dizisinin oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor.

LEKE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

BURAK SEVİNÇ - CEM YENİLMEZ

Kendinden emin, dikkat çekici, itibar sahibi, genç ve bekâr bir iş insaı. Marine Marine Holding'in CEO Yardımcısı. Dışarıdan oldukça mesafeli görünen biri. Duygusallıkla uzaktan yakından bağı olan hiçbir şeyden hoşlanmıyor. Aile tanımına inanmıyor. Aşka inanmıyor. Kadınlara güvenmiyor. Bütün hayatı işi. Başarılı olmak onun için her şeyden daha önemli. Kazanmak hayattaki tek amacı. Ve bu kazanma hırsı aslında çok da parayla ilgili değil. Çünkü zaten yeterince zengin. Kazanmak, artık onda önüne geçemediği ve çok kolay becerebildiği bir alışkanlık haline gelmiş. Cem'in kendine kurduğu bu dünya karşısına Yasemin'in çıkmasıyla alt üst oluyor. Çünkü Yasemin tanıdığı hiçbir kadına benzemiyor ve Cem'in bütün ezberini bozuyor.

MELİS SEZEN - YASEMİN ADIVAR

Güzel, zarif, duru bir kadın Yasemin. Onunla aynı ortamda bulunup da onu fark etmemek mümkün değil. Güzel olmanın da ötesinde onu farklı kılan şey duruşu. Yasemin kendi doğruları ile yaşayan, dürüst, sözünü sakınmayan, inandığı şeyi sonuna kadar savunan, çalışkan, inatçı, kararlı genç bir kadın. Kardeşi Murat ile birlikte yetimhanede büyümüş. Murat'ın kulakları duymuyor. Murat'ın velayetini almak için uğraşıyor. Bir yandan da Murat'ın ameliyatı için para biriktiriyor. Hukuk okuyor ve aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışıyor. Yetimhaneye geldiği gün tanıştığı Şirin hayattaki en yakın dostu.

LEKE KONUSU

Yasemin'in hikâyesi Almanya'da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat'ın ameliyatı için para biriktirmektedir.

Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur... Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir.

Yasemin ve Cem'in hayatı; Cem'in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?